Spagna: ministro Garzon invita tutte le forze di sinistra a sostenere Sumar

- Il coordinatore federale di Sinistra Unita, Alberto Garzon, ha lanciato un appello a tutte le forze politiche di sinistra spagnole affinché facciano parte della candidatura unitaria che Sumar che la ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, sta promuovendo per le elezioni generali dato che "non c'è tempo da perdere" e per essere all'altezza della "grandezza della sfida". Durante il suo intervento al Comitato federale di Iu, Garzon ha spiegato che la sua decisione di non candidarsi al Congresso dei deputati sostenendo che il rinnovo delle cariche pubbliche è "salutare" per le organizzazioni e i progetti politici, poiché nel suo caso è arrivato il momento che "altri contribuiscano". D'altra parte, Garzon ha detto di essere consapevole che la sua decisione arriva in un "momento difficile per la Spagna", con la convocazione delle elezioni e nel bel mezzo dei negoziati tra Sumar e una quindicina di partiti progressisti. A questo proposito, il ministro per i Consumi ha evidenziato che dopo i risultati alle elezioni regionali e comunali del 28 maggio scorso, i partiti di sinistra sono "obbligati ad agire in modo creativo e audace" per promuovere un "progetto entusiasmante", alludendo di nuovo a Sumar. D'altra parte, Garzon ha spiegato che è necessario mettere in campo una proposta affronti "l'ondata reazionaria" che sta avanzando in tutto il mondo ed è presente anche in Spagna, con una minaccia alla "libertà" e ai "diritti" della maggioranza sociale. (Spm)