Spagna: sondaggio, popolari vincerebbero le elezioni con il 34,2 per cento dei voti

- Se si votasse oggi in Spagna, il Partito popolare (Pp) otterrebbe il 34,2 per cento dei voti (144 seggi) davanti al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente del governo, Pedro Sanchez al 25,7 per cento (99 seggi). È quanto emerge da un sondaggio di Sigma Dos per il quotidiano "El Mundo". Un risultato estremamente positivo per i popolari che, sebbene confermerebbe chiaramente una "cambio di ciclo politico", sarebbe ancora molto lontano da una maggioranza assoluta che potrebbe essere raggiunta solo raggiungendo un accordo con la formazione sovranista Vox. Secondo il sondaggio, il blocco di destra, Pp e Vox, sarebbe in grado di conquistare il 46,3 per cento dei voti e di occupare 177 scranni al Congresso dei deputati, superando la maggioranza assoluta di 176. Il sondaggio prevede anche un'alleanza tra i partiti a sinistra del Psoe tra Sumar, Unidas Podemos, Sinistra Unita, Compromís ed altri partiti e movimenti di sinistra. Se ci riuscissero, potrebbero essere la terza forza del Congresso con il 14,2 per ento dei voti e 34 seggi, battendo di poco Vox. (Spm)