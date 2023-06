Roma: Ferrara (M5s), spiagge sporche, a rischio sicurezza e salute pubblica, serve intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le spiagge sporche di Roma mettono a repentaglio la sicurezza e la salute dei cittadini. Gualtieri al riguardo non si degna di proferire parola: forse pensa che non parlandone, il problema scompare. La Capitaneria di Porto e la Asl Roma 3 intervengano per salvaguardare i romani". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle, Paolo Ferrara. "Gli accessi alla spiaggia - aggiunge - per gli animali sono incontrollati quindi c'è il rischio che alcuni cani accedano in spiaggia senza previo monitoraggio dei prescritti requisiti sanitari: vogliamo bene agli amici a quattro zampe ma in questo caso dobbiamo tutelare prima di tutto le persone, adulti e, soprattutto, bambini. Le scene di bambini che giocano tra i rifiuti e la cartellonistica mal posizionata che annuncia l'assenza del salvamento dovrebbero allarmare chi è tenuto a garantire la salubrità e la sicurezza degli arenili di Roma. Non solo, siringhe tra la sabbia, bambini che giocano tra i rifiuti e assenza totale del servizio di salvamento determinano una situazione pericolosissima oltreché indecente. Ci aspettiamo e chiediamo anche un intervento del Prefetto di Roma", conclude Ferrara.(Com)