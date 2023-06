Roma: vicesindaco Città metropolitana, dolore per scomparsa vicepresidente Consiglio Monterotondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo affranti dalla prematura scomparsa di Simona Amorello, vicepresidente del Consiglio comunale di Monterotondo". Lo dichiara in una nota, il vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna. "Un dolore immenso - aggiunge - per la famiglia alla quale rivolgiamo il nostro più sentito cordoglio, alla sua comunità che ha apprezzato in questi anni il suo impegno e la sua dedizione. A tutta la città di Monterotondo al sindaco Riccardo Varone, all'amministrazione e alla collettività politica, la nostra vicinanza in questo momento di sconforto", conclude Sanna.(Com)