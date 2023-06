Iraq: 50 membri dello Stato islamico rimpatriati dalla Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinquanta combattenti dello Stato islamico (Is) e 168 familiari iracheni degli estremisti sono stati rimpatriati sabato dalla Siria all'Iraq. Lo ha detto un funzionario iracheno citato dai media locali. Le autorità irachene "hanno ricevuto 50 membri dell'Is dalle forze democratiche siriane", ha detto il funzionario, indicando che saranno "oggetto di indagini e affronteranno la giustizia irachena". I membri dell'Is erano detenuti ad Al Hasakah, nel nord-est della Siria, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, un'organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una rete di contatti sul campo. I 168 familiari degli estremisti sono stati rimpatriati dal campo siriano di Al Hol per essere trasferiti al campo di Al Jadaa, a sud di Mosul, dove riceveranno cure psichiatriche, ha detto il funzionario iracheno. Il campo di Al Hol, nel nord-est della Siria controllato dai curdi, ospita circa 50.000 persone, compresi i familiari di presunti estremisti. (Res)