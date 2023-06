Hong Kong: commemorazione di piazza Tienanmen, decine di arresti fra attivisti e privati cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Hong Kong ha perquisito e arrestato decine di persone che si erano radunate per ricordare il 34simo anniversario della repressione di piazza Tienanmen, nel 1989. Gli agenti, riferiscono i media locali, hanno arrestato quattro persone con l'accusa di "intenzione sediziosa" ed altre per "violazione della pace pubblica" vicino a Victoria Park, oltre a otto attivisti politici: fra questi ci sono Alexandra Wong, figura di spicco del movimento democratico, e Chan Po-ying, leader del partito di opposizione, entrambe fermate mentre camminavano con dei fiori in mano. Arrestati anche un uomo che brandiva una copia di "35 maggio", un'opera teatrale sulla repressione di Tiananmen, e un uomo anziano con una candela in mano, simbolo con cui negli anni le persone hanno ricordato il massacro del 1989. Secondo i media locali, almeno 6mila agenti di polizia sono stati dispiegati per l'anniversario, inclusi quelli dei reparti anti sommossa e anti terrorismo. A Pechino, piazza Tienanmen era gremita di turisti che scattavano foto sotto gli occhi attenti della polizia e di altro personale di sicurezza ma senza ulteriori dispositivi. Venerdì, la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning ha incontrato i giornalisti. Alla domanda su come il governo intendesse reagire agli eventi in programma in tutto il mondo per celebrare l'anniversario, Ning ha risposto che il governo cinese era già giunto a una "chiara conclusione sui disordini politici alla fine degli anni '80". A Taiwan, centinaia di persone hanno partecipato ad una commemorazione in piazza della Libertà a Taipei, dove è stata esposta una statua intitolata il "Pilastro della Vergogna".(Cip)