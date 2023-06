Terzo Polo: Calenda, oggi più che mai serve area liberal-democratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- “Oggi più di ieri, con lo spostamento del Pd su posizioni evocative, c’è un grande bisogno di un area pragmatica, liberal-democratica, molto riformista, e proveremo a farla". Lo ha affermato il leader di Azione, Carlo Calenda, intervenendo a “Mezz’ora in più” su Rai3. “Ho creduto molto che potesse nascere in Italia un partito unico dei liberal-democratici ma a un certo punto ho capito che per Italia viva la cosa non era più sul tavolo” ma nonostante questo “i gruppi parlamentari stanno lavorando bene”, ha aggiunto. (Rin)