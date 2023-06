Russia: Navalny, la resilienza dei prigionieri politici mi ispira ogni giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La resilienza dei prigionieri politici in Russia, Bielorussia e altri Paesi “mi è di ispirazione ogni giorno”. Lo ha scritto l’oppositore russo Aleksej Navalny, in carcere dal 2021, in un messaggio postato sui canali social in occasione del suo compleanno. “Il progresso sociale e un futuro migliore si ottengono solo se un certo numero di persone è disposto a pagare per il diritto di avere delle opinioni. Più persone del genere ci sono, minore è il prezzo da pagare per ciascuna di loro. E verrà sicuramente il giorno in cui dire la verità e difendere la giustizia diventerà qualcosa di ordinario e di non pericoloso in Russia”, ha scritto Navalny. “Ma oggi vorrei trasmettere i miei più sentiti ringraziamenti e saluti a tutti i prigionieri politici in Russia, Bielorussia e altri Paesi. La maggior parte di loro vive momenti molto più difficili di me. Penso a loro tutto il tempo. La loro resilienza mi ispira ogni giorno”, ha concluso Navalny. Alexei Navalny oggi compie 47 anni ed è in carcere dal gennaio 2021. L’oppositore potrebbe presto affrontare un altro processo per estremismo, un’accusa che prevede fino a 35 anni di carcere.(Rum)