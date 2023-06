Turchia-Nato: Erdogan riceve Stoltenberg, nessun dettaglio su riunione a porte chiuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha ricevuto oggi il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, presso il Palazzo Dolmabahce a Istanbul, per colloqui. Lo riferisce la presidenza turca senza condividere ulteriori dettagli sulla riunione a porte chiuse. Ieri, 3 giugno, Stoltenberg ha partecipato alla cerimonia di insediamento di Erdogan che ha prestato giuramento come presidente della Turchia. Uno dei temi al centro dei precedenti incontri è stato l'ingresso della Svezia all'interno dell'Alleanza atlantica, richiesta su cui Ankara ha mostrato delle remore. Diversi ministri degli Esteri sperano che la Turchia approvi la richiesta della Svezia in vista del vertice Nato che si terrà nella capitale lituana Vilnius l'11 e il 12 luglio, riferisce l'agenzia di stampa turca "Anadolu". (Tua)