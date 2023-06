India: ministro Ferrovie, incidente di Odisha provocato da errore nel sistema di segnalazione elettronica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidente ferroviario dello Stato orientale indiano di Odisha in cui sono morte almeno 288 persone e quasi 900 sono rimaste ferite è stato provocato da un errore del sistema di segnalazione elettronica, che ha diretto i treni sui binari sbagliati. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Ani" il ministro delle Ferrovie, Ashwini Vaishnaw, annunciando che le indagini hanno permesso di "identificare la causa dell'incidente e le persone responsabili", ma trattenendosi dal fornire ulteriori dettagli, spiegando che non sarebbe stato "appropriato" farlo prima della pubblicazione del rapporto d'inchiesta delle autorità competenti. Sull’accaduto è stata avviata un’indagine guidata dal commissario per la sicurezza ferroviaria, South Eastern Circle, figura che riferisce al ministero dell’Aviazione civile ed indaga su questo tipo di incidenti. Le operazioni di salvataggio sono state completate. L'incidente ferroviario dello Stato di Odisha è il più mortale avvenuto in India in quasi 20 anni. Il direttore generale dei vigili del fuoco dello Stato di Odisha, Sudhanshu Sarangi, ha riferito che più di 200 ambulanze sono state convogliate sul luogo del deragliamento ed altri 100 medici, oltre agli 80 già presenti, sono stati mobilitati per portare i feriti in ospedale e prendersi cura delle vittime ancora sul posto. (segue) (Inn)