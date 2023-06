India: ministro Ferrovie, incidente di Odisha provocato da errore nel sistema di segnalazione elettronica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In dichiarazioni rilasciate al "National Herald India", ieri il portavoce delle Ferrovie indiane Amitabh Sharma aveva ammesso che sulla tratta in cui i due treni passeggeri si sono scontrati non era attivo il sistema anti collisione che le ferrovie nazionali stanno installando su tutta la rete proprio per prevenire drammatici incidenti come quello di Odisha. "Ora stiamo iniziando i lavori di ripristino (della linea interrotta)", ha spiegato il funzionario, aggiungendo che sulla tratta dell'incidente non era attivo il sistema anti collisione "Kavach". Il sistema entra in funzione nel caso in cui un macchinista non rispetti un segnale di pericolo, fattore che è la principale causa di collisioni ferroviarie, allertando il macchinista o assumendo automaticamente il comando dei freni: il convoglio viene automaticamente fermato se il sistema rileva la presenza di un altro treno sulla stessa linea. Le autorità hanno confermato che i due treni passeggeri stavano viaggiando a velocità regolare. (Inn)