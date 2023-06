Roma: è morta la vicepresidente Consiglio Monterotondo, Gualtieri "profondo dolore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lutto nel Comune di Monterotondo, in provincia di Roma. È morta, all’età di 29 anni, la consigliera del Pd e vicepresidente del consiglio comunale, Simona Amorello. La giovane donna, originaria di Partinico, in provincia di Palermo, è morta per un malore improvviso. “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa improvvisa di Simona Amorello, vicepresidente del Consiglio comunale di Monterotondo”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Roma e della Città metropolitana di Roma Capitale, Roberto Gualteri. “Ha iniziato- aggiunge - con grande entusiasmo e passione la sua attività politica dedicando tutto il suo impegno per la comunità. Siamo vicini alla famiglia di Simona in questo momento di dolore e a tutta l'Amministrazione comunale di Monterotondo che ha perduto prematuramente un'ottima amministratrice e una donna di grande valore", conclude Gualtieri. (Rer)