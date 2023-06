Ue: Barelli (FI), tempi maturi per governo europeo di centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Un governo europeo di centrodestra, che tenga assieme i valori del Partito Popolare, dei liberali e dei conservatori, “è un obiettivo ambizioso, ma ormai maturo per potersi realizzare”. Lo ha dichiarato il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, intervenendo a Sky Tg24 Agenda. “Concordo pienamente con quanto dichiarato oggi in un'intervista dal presidente Berlusconi. Nel momento in cui in Europa si avverte una preoccupante crisi di leadership, è ancora più necessario prendere a esempio la stabilità del centrodestra all'italiana. Sotto la spinta di Forza Italia, in particolare dello stesso presidente Berlusconi e del ministro Tajani, occorre colmare il vuoto esistente, anche grazie all'impegno della nostra premier Giorgia Meloni. La formula che indica il presidente Berlusconi è quella che vede in un progetto unico il Partito Popolare Europeo, di cui Forza Italia è solido componente, il partito Liberale e i Conservatori di cui la Meloni è leader in Europa, cioè una strada certamente più naturale di quella che ha visto assieme per troppi anni in Europa forze totalmente eterogenee", ha aggiunto Barelli. (Rin)