Pnrr: Barelli (FI), arriverà terza rata fondi, saranno accettate modifiche

- La terza tranche del Pnrr “arriverà e l'Europa, con la quale il governo sta lavorando in un clima di piena collaborazione, accetterà le modifiche al piano che la premier Meloni e i ministri Fitto e Tajani stanno apportando affinché le opere possano essere completate entro il 2026 e con totale utilità per lo sviluppo del Paese”. Lo ha dichiarato il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, intervenendo a Sky Tg24 Agenda. “Occorre fare una valutazione attenta su quello che si può fare e su quello che si deve fare, spostando su altre voci di bilancio dello Stato ciò che non è possibile realizzare nei tempi stabiliti dalla Ue. Non serve certo in questo momento, come fa l'opposizione, giocare al disfattismo, anche perché non dimentichiamo che 120 dei 200 miliardi dovranno poi essere restituiti. I fondi del Pnrr non solo saranno spesi dal governo, ma saranno spesi bene nell'interesse del Paese", ha aggiunto Barelli. (Rin)