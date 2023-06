Spagna: leader indipendentista basco Bildu Otegi, Sanchez può vincere le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il coordinatore generale del partito indipendentista basco Eh Bildu, Arnaldo Otegi, il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, può vincere le elezioni generali del 23 luglio prossimo. In merito a possibili alleanze post elettorali con il centrosinistra, Otegi ha evidenziato che se ci sarà una nuova legislatura si dovrà parlare "con grande serenità del fatto che la Spagna è uno Stato plurinazionale e della strutturazione territoriale". In un'intervista al quotidiano "El Correo", il leader indipendentista basco ha detto di non aver "alcun timore" che parte dei loro voti possano andare alla piattaforma Sumar della ministra del Lavoro Yolanda Diaz. D'altra parte, Otegi ha assicurato che EH Bildu non appoggerà "mai" il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, dicendosi convinto che "Sanchez può vincere". Sull'inclusione di 44 condannati dell'ex organizzazione terroristica Eta nella liste di Eh Bildu alle elezioni locali del maggio scorso, Otegi ha negati "totalmente" di averlo fatto "consapevolmente per aumentare la sofferenza delle vittime", smentendo che sia stata una decisione deliberata. Otegi ha sostenuto che, anche se è difficile da credere, "nessuno" nella leadership di Eh Bildu era a conoscenza della sua presenza nelle candidature degli ex terroristi. (Spm)