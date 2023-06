Lazio: Regione, Giunta arricchisce promozione turistica in Italia e all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha deliberato l’integrazione del programma delle iniziative e delle manifestazioni di promozione turistica in Italia e all’estero per l’anno 2023. Lo comunica in una nota, la Regione Lazio. Il calendario - prosegue la nota - sarà arricchito da tre altre manifestazioni: il Fit America Latina, edizione 2023, che avrà luogo a Buenos Aires dal 29 settembre al 2 ottobre; Il Meeting per l’amicizia fra i popoli a Rimini dal 20 al 25 agosto 2023; il Buy Lazio & Rome che si terrà a Roma dal 14 al 17 settembre. Il Fit America Latina - spiega la nota - è la piattaforma dove vengono presentate le ultime novità e tendenze relative all’area latino-americana sul turismo e sul tempo libero. Sono attesi più di 90mila visitatori. L’edizione 2023 acquista maggiore importanza in vista del 2024, proclamato l’anno del Turismo delle Radici. (segue) (Com)