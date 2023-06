Forza Italia: Gasparri (FI), Berlusconi indica obiettivi politici e organizzativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Ancora una volta con una sua ampia intervista ricca di contenuti il presidente Berlusconi, con generosità, indica gli obiettivi politici e organizzativi di Forza Italia e del centrodestra". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che parla di "un ragionamento di ampio respiro, che indica la necessità di trovare anche per l'Ucraina un percorso che nel rispetto dei diritti del popolo aggredito ci porti verso la pace, una prospettiva per quanto riguarda anche l'Europa, dove le famiglie politiche alternative alla sinistra devono trovare la via della coesione senza cedere ai gruppi estremistici ma difendendo i valori identitari del nostro continente". "Grazie al presidente Berlusconi per come affronta questa fase della sua vita, con grande coraggio e giustamente facendo affidamento sulla sua famiglia che gli è accanto e che lo ha sostenuto. Ma tutti noi che condividiamo con lui un lungo percorso gli siamo accanto, lo abbiamo sostenuto e lo sosterremo sempre, anche per l'esempio che ci dà in questa fase e per i contenuti, tutti pienamente condivisibili, che ci indica", conclude. (Com)