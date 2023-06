Germania: incendio in un centro d’accoglienza ad Apolda, forse vittima un bambino di 9 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è scoppiato in un centro di accoglienza per rifugiati ad Apolda, in Turingia. Secondo quanto riferisce l’emittente radiotelevisiva “Zdf”, è stato ritrovato un corpo senza vita nei locali divorati questa mattina dalle fiamme. La polizia locale ha confermato per il momento che un bambino di 9 anni risulta disperso, mentre il sindaco della città, Ruediger Eisenbrand, ha dichiarato che proprio il minore sarebbe l’unica vittima fra le circa 300 persone ospitate nel centro. La conferma dell’identità del corpo rinvenuto sarà resa ufficialmente accertata solo dopo un esame forense. Sono dieci, invece, le persone che hanno ricevuto cure mediche per le ustioni riportate. Tutti i rifugiati che si trovavano all’interno dei locali sono stati evacuati e trasferiti in un altro centro a Hermsdorf, a circa 40 chilometri da Apolda. (Geb)