Maltempo: Bonelli (Avs), governo taglia fondi occupazione e il bonus sociale bollette

- Il governo preleva i soldi per il decreto alluvione dai fondi per integrazione salariale e occupazione e dal bonus sociale per il riscaldamento, anziché attingere dai 2,7miliardi di euro della tassa sugli extraprofitti delle multinazionali energetiche, un paradosso incredibile ma che conferma la natura di questa maggioranza." Lo afferma in una nota il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli, che prosegue: "Infatti, il decreto è stato annunciato il 23 maggio ma pubblicato in Gazzetta ufficiale giovedí sera, dopo quasi 10 giorni dalla conferenza stampa del governo. E incredibilmente - prosegue - scopriamo che i fondi per l'alluvione verranno realizzati tagliando gli ammortizzatori sociali del lavoro: 400 milioni dal fondo integrazione salariale, 50 milioni dal fondo sociale per occupazione e formazione e 150 milioni dalle risorse del Reddito di Cittadinanza, infine - é questo sarebbe veramente inammissibile se non fosse che é la cruda realtà - 126,7 mln dal bonus sociale per riscaldamento." "Ovviamente noi lavoriamo affinché le risorse per le popolazioni alluvionate arrivino il prima possibile, ed in Parlamento proporremo coperture diverse perché far pagare la crisi ai ceti sociali più deboli lo troviamo ingiusto e iniquo," conclude. (Com)