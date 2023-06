Iraq-Siria: i ministri degli Esteri discutono della lotta al traffico di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Iraq, Fouad Hussein, e l'omologo della Sira, Faisal Miqdad, hanno discusso oggi a Baghdad della lotta al traffico di droga fra i due Paesi che condividono un confine esteso 600 chilometri. Nel corso di una conferenza stampa, Hussein ha confermato che i rapporti con la Siria sono profondi, sottolineando che la posizione di Baghdad è stata ferma nel risolvere politicamente la crisi. La situazione della sicurezza in Siria colpisce direttamente l'interno dell'Iraq, ha aggiunto, accogliendo favorevolmente il ritorno della Siria nella Lega araba. Riguardo al traffico e all'uso di droga, il capo della diplomazia irachena ha sottolineato la necessità di lavorare con i Paesi che circondano l'Iraq per combattere il pericoloso fenomeno della droga sulle società irachene e siriane. Da parta sua, il portavoce del ministero degli Esteri iracheno, Ahmed al Sahhaf, ha affermato che Iraq e Siria cercano di controllare i confini comuni, prevenire l'infiltrazione di "terroristi" e scambiare informazioni di intelligence per garantire la sicurezza e la stabilità dei confini. (Res)