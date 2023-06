Lega: Berlusconi su caso Metropol, solidarietà a Salvini, sempre certo di sua onestà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo solidarietà all'amico Matteo Salvini per gli attacchi che è stato costretto a subire per anni a fronte di una singolare inchiesta conclusasi, come troppo spesso accade, in un nulla di fatto. Lo dichiara in una nota il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, commentando il caso Metropol. “So bene cosa significhi subire processi politici e mediatici intentati quando non si riesce a sconfiggere l'avversario nelle urne e si preferisce farlo con la macchina del fango e quella giudiziaria. Sono sempre stato certo dell'onestà di Matteo cui mi lega un rapporto di profonda e sincera amicizia", aggiunge Berlusconi. (Rin)