- Assicuro la mia preghiera per le numerose vittime dell'incidente ferroviario avvenuto due giorni fa in India. Con queste parole il Santo Padre ha ricordato il dramma del disastro ferroviario di Bahanaga, dopo la recita dell'Angelus in Piazza San Pietro. Il Pontefice ha poi continuato: "Sono vicino ai feriti e ai familiari: il Padre celeste accolga nel suo regno le anime dei defunti". (Civ)