Maltempo: sindaco Frosinone, partiti i volontari del Lazio diretti nelle zone alluvionate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partita questa mattina la Colonna Mobile del Lazio con destinazione Sant'Agata sul Santerno, uno dei comuni del ravennate colpiti dall'alluvione. I due operatori selezionati fanno parte del gruppo comunale di volontari della Protezione civile di Frosinone e dell'associazione Aver di Ferentino. Lo comunica, in una nota il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli. "Il gruppo comunale di volontari di Protezione civile di Frosinone - spiega il sindaco - aveva dato disponibilità al Coordinamento regionale Fepivol a cui il gruppo afferisce, per fornire assistenza e supporto alle popolazioni alluvionate già nell'immediatezza del terribile evento che ha devastato drammaticamente il territorio dell'Emilia-Romagna. L'Agenzia regionale ha attivato il Coordinamento Regionale Fepivol che, a seguito di puntuale pianificazione logistica, ha quindi dato il via libera alla partenza del personale proveniente anche dalla provincia di Frosinone. La squadra - afferma Mastrangeli - è partita su un pick-up munito di un modulo per l'antincendio; inoltre il mezzo trainerà un'idrovora da 5.000 lt/minuto messa a disposizione dal Gruppo Comunale di Ceprano, che sarà utilizzato per rimuovere detriti e fango dalle strade". (segue) (Com)