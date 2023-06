Maltempo: sindaco Frosinone, partiti i volontari del Lazio diretti nelle zone alluvionate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella bassa Romagna - prosegue la nota - la situazione, nei giorni scorsi, è stata particolarmente critica. In vista delle piogge previste per i prossimi giorni, la stessa Protezione civile locale ha diffuso una serie di consigli utili per la gestione del fango e della polvere ancora presente nelle strade di Sant'Agata. Gli operatori della Colonna Mobile del Lazio presteranno servizio fino a giovedì mattina, giorno in cui ci sarà il prossimo cambio. "Anche in questo difficile contesto – aggiunge il sindaco Mastrangeli - è doveroso rivolgere un ringraziamento ai volontari del gruppo comunale di Protezione civile che operano a servizio della comunità ciociara e del Paese intero, svolgendo funzioni diverse ma fondamentali nell'ambito della tutela di ognuno di noi. Grazie al gruppo comunale dei volontari della Protezione civile, coordinati dal dirigente, il comandante della Polizia Locale Donato Mauro, con il responsabile dei volontari Massimiliano Potenti, per l'altruismo e l'abnegazione con cui testimoniano il proprio impegno a beneficio delle comunità in difficoltà", conclude Mastrangeli. (segue) (Com)