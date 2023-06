Maltempo: sindaco Frosinone, partiti i volontari del Lazio diretti nelle zone alluvionate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai dati forniti dalla regione Emilia-Romagna - spiega la nota - attualmente le persone accolte in strutture messe a disposizione dai Comuni o in alberghi sono 816. Sono 726 le strade comunali e provinciali chiuse alla circolazione. Al momento si contano 936 frane principali. Per la giornata di domenica 4 giugno - conclude la nota - è prevista allerta gialla per temporali in tutto il territorio regionale, resta elevata l'attenzione per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate che gravano sul reticolo secondario e di bonifica. (Com)