Roma: Morassut (Pd), grave silenzio di Rocca e autorità su Liberazione Capitale

- Per quanto riguarda l'anniversario della Liberazione di Roma, "grave il silenzio del presidente della Regione Lazio e delle massime autorità del governo”. Lo dichiara il deputato del Partito democratico, Roberto Morassut, che in una nota spiega: "Una ricorrenza importante quella del 4 giugno 1944: la Liberazione di Roma. Roma medaglia d’oro al valore militare per la Resistenza. È medaglia d’argento al valore civile. Capitale d’Italia e della Resistenza contro ogni revisionismo. Roma - sottolinea - è antifascista. Grave il silenzio del Presidente della Regione Lazio e delle massime autorità del governo”, conclude Morassut. (Com)