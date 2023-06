Spagna: fonti stampa, popolari incentrano campagna elettorale su voto utile per "cancellare sanchismo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo sta preparando una strategia elettorale in viste delle elezioni generali del 23 luglio prossimo incentrata ancora una volta sul "voto utile" per "cancellare il sanchismo" e impedire la riedizione del governo "Frankenstein" progressista. Lo hanno riferito fonti popolari all'agenzia di stampa "Europa Press". Inoltre, la formazione conservatrice tornerà a mettere in primo piano l'economia, di fronte all'inflazione e all'aumento dei mutui, per smantellare il "trionfalismo" dell'esecutivo. Le elezioni anticipate hanno obbligato i popolari, così come gli altri partiti, a stilare le loro candidature in tempi record e presentare i programmi. Nel caso del Pp, si ispirerà al documento quadro per le elezioni autonome e municipali dello scorso 28 maggio. I popolari vogliono fare di nuovo campagna nelle strade, come hanno fatto il 28 maggio, ma riconoscono che le alte temperature di luglio, soprattutto in alcune regioni autonome del sud e del Levante, li costringeranno a cercare luoghi chiusi e climatizzati per ospitare i comizi. Il leader del Pp, Alberto Nunez Feijoo, ha in programma di girare tutte le regioni della Spagna. "I politici non possono chiudersi nei loro uffici o schermarsi in aerei esclusivi, ma devono camminare per le strade, parlare con la gente e conoscere in prima persona i loro problemi per stabilire le priorità delle politiche e prendere le decisioni giuste", aveva dichiarato Feijoo poco più di una settimana fa. (Spm)