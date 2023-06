Trasporto aereo: Ita su sciopero, cancellati 116 voli, piano straordinario riprenotazioni per limitare disagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'agitazione proclamata dai controllori di volo Enav e delle società di Handling per oggi, dalle 12 alle 17, potrebbero verificarsi alcune modifiche dell'operativo dei voli di Ita Airways. La compagnia si è vista costretta a cancellare 116 voli, tra nazionali e internazionali. Ita Airways - si legge sul sito della compagnia - ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni. Il 60 per cento riuscirà a volare nella stessa giornata del 4 giugno. Ita Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito di Ita Airways, nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare oggi, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle cinque ore) entro e non oltre il 9 giugno 2023. (Rin)