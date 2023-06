Guinea-Bissau: cittadini oggi al voto per le elezioni legislative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 884 mila cittadini della Guinea-Bissau sono chiamati oggi alle urne per partecipare alle elezioni legislative, un anno dopo che il presidente Umaro Sissoco Embalò ha sciolto il parlamento per accuse di corruzione. Un totale di 22 partiti si contendono i 102 seggi del parlamento, ma tre sono quelli dominanti la scena politica nazionale: il Madem G15 del presidente Embalò, il Partito africano per l'indipendenza della Guinea e di Capo Verde (Paigc) - dell'ex primo ministro Domingos Simoes Pereira - e il Partito per il rinnovamento sociale (Prs), formazione di orientamento liberale. Nell'attuale sistema politico, il partito o la coalizione di maggioranza nomina il governo ma il presidente ha il potere di destituirlo in determinate circostanze. Un sistema che in passato ha portato a situazioni di stallo politico e lotte intestine fra le diverse parti politiche, l'ultima delle quali a maggio dello scorso anno, quando Embalò ha sciolto l'Assemblea nazionale dopo aver discusso per mesi con i deputati su uno sventato tentativo di colpo di Stato ai suoi danni. In quell'occasione, il presidente ha dichiarato di avere "divergenze persistenti che non potevano essere risolte" con il parlamento, a suo avviso diventato pieno di "politica di guerriglia e cospirazione". Embalò, un ex generale dell'esercito guineano, aveva allora accusato le autorità giudiziarie di aver protetto i parlamentari accusati di corruzione. Ex colonia portoghese abitata da circa 2 milioni di persone, la Guinea-Bissau ha subito dal 1974 quattro colpi di Stato, l'ultimo dei quali nel 2012. I risultati del voto odierno saranno disponibili secondo la Commissione elettorale entro 48 ore. (Res)