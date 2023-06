Turchia: neo ministro Finanze, necessario ritornare a economia razionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia dovrà cambiare radicalmente la sua politica economica per abbattere l'inflazione dilagante. Lo ha detto oggi il nuovo ministro delle Finanze della Turchia, Mehmet Simsek, nel suo primo discorso pubblico. "La Turchia non ha altra scelta che tornare su un terreno razionale" nella gestione dell'economia, ha detto il neo ministro in una conferenza stampa, aggiungendo che l'obiettivo principale sarà raggiungere la stabilità dei prezzi. Simsek ha aggiunto: "Ridurre l'inflazione a una cifra nel medio periodo è di vitale importanza per il nostro Paese". (Tua)