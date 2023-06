Milano: Carabinieri arrestano 27enne per tentato furto aggravato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato, ieri mattina a Sesto San Giovanni, un 27enne egiziano per tentato furto aggravato, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti ed immigrazione. I Carabinieri sono intervenuti circa alle 4 in via Boccaccio, in seguito ad una segnalazione, individuando il 27enne all'interno di un’autovettura di proprietà di un’italiana 56enne residente in zona. L'uomo, dopo aver infranto un finestrino, si era introdotto all'interno del veicolo ed aveva iniziato a manomettere il blocchetto di accensione, quando è stato sorpreso dai Carabinieri, alla cui vista ha tentato una breve fuga a piedi per poi essere, però, immediatamente raggiunto e arrestato. (Com)