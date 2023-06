Lazio: Rocca, Sagra fragole a Nemi rappresenta bellezza e spirito Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 90esima edizione della Sagra delle fragole a Nemi "rappresenta la bellezza, la tradizione e lo spirito più autentico di questa nostra straordinaria Regione". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. "Da quasi un secolo - aggiunge - un prodotto gastronomico diventa simbolo culturale di un territorio ricco di storia. Celebrata perfino dal New York Times, la fragolina di Nemi richiama turisti e appassionati da ogni parte del Lazio, d’Italia e del mondo. Questo è il Lazio che amiamo, quello capace di generare turismo circolare e diffuso e di sostenere l’economia di piccoli e preziosissimi borghi", conclude Rocca. (Com)