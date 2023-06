Roma: vicesindaco Città metropolitana partecipa a celebrazioni Liberazione Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 79esimo anniversario della Liberazione di Roma, il vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, ha partecipato alle celebrazioni a Porta San Paolo, Piramide Cestia, Mura Aureliane, per poi recarsi a Forte Bravetta e in zona La Storta al Cippo marmoreo. Lo comunica, in una nota, la Città metropolitana di Roma Capitale. Erano presenti per Roma Capitale - conclude la nota - l'assessore alla Cultura Miguel Gotor e il Presidente del Municipio Roma XII Elio Tomassetti con i Gonfaloni di Roma Capitale, della Regione Lazio, della Città metropolitana di Roma Capitale e i Labari delle Associazioni Partigiane. (Com)