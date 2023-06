Giustizia: Gasparri (FI), Procura nazionale antimafia fucina esponenti di sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni sta disponendo tutti i controlli necessari per la migliore gestione del Pnrr. E sta rispettando soprattutto le regole disposte dall'Unione europea. “Tuttavia la Procura nazionale antimafia si rivela una fucina di futuri esponenti politici della sinistra”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia. “Voglio ricordare che gli ultimi tre Procuratori nazionali si sono tutti candidati nelle file della sinistra. Entrando in Parlamento e sostenendo, legittimamente, tesi di parte. Viene il sospetto che avessero le stesse idee di una parte politica anche quando ricoprivano quella carica. È certamente però inquietante che, lo ribadisco, gli ultimi tre Procuratori nazionali antimafia si siano tutti e tre candidati in parlamento nelle file della sinistra. Melillo si sta proponendo per essere il quarto della serie, per realizzare un poker di procuratori nazionali antimafia che passano direttamente dalla toga alla militanza politica con la sinistra? L'hanno già preceduto Grasso, Roberti e Cafiero De Raho", sottolinea Gasparri. (segue) (Rin)