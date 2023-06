Bosnia-Turchia: Dodik, giusto l’approccio di Erdogan verso il nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La componente serba della Bosnia Erzegovina “è assolutamente d’accordo con l’approccio” del presidente turco Recep Tayyip Erdogan nei confronti del Paese balcanico. Lo ha detto il presidente della Repubblica Srpska, l’entità serba del Paese, Milorad Dodik. "La costante indicazione di Erdogan sul fatto che un accordo debba essere raggiunto all'interno della Bosnia Erzegovina, senza aspettarsi alcuna soluzione dall'esterno, è qualcosa che ci fornisce un quadro per dei possibili colloqui", ha detto Dodik parlando con i giornalisti. "Siamo assolutamente d'accordo con il suo approccio improntato al rispetto di tutti i partner in Bosnia Erzegovina", ha concluso Dodik. Il presidente della Repubblica Srpska è stato ad Ankara, insieme agli esponenti della presidenza tripartita bosniaca e al leader musulmano Bakir Izetbegovic, per assistere alla cerimonia del giuramento di Erdogan, rieletto capo dello Stato in Turchia.(Seb)