Difesa: Segredifesa alle Giornate europee dell’innovazione Edid23

- Si è conclusa, lo scorso primo giugno, la seconda edizione delle Giornate europee dell'innovazione nel settore della difesa (Edid23), organizzato dall'Agenzia europea per la difesa, sotto l'auspicio della presidenza svedese del Consiglio dell'Ue, presso lo Square – Brussels Convention center. L'evento ha permesso di concentrarsi sulle opportunità di collegare l'innovazione tecnologica e lo sviluppo delle capacità. È stata anche occasione di vedere riuniti innovatori provenienti da tutta Europa, in rappresentanza delle numerose aziende internazionali di 15 Paesi europei: Italia, Francia, Cipro, Svezia, Lituania, Germania, Paesi Bassi, Slovenia, Portogallo, Spagna, Ungheria, Croazia, Polonia, Danimarca, Austria e Lettonia. A rappresentare l'Italia, una delegazione del Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti, con a capo Luisa Riccardi, direttore del quinto reparto "Innovazione tecnologica" del Segretariato. Era, inoltre, presente la Federazione delle aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad) insieme alle aziende italiane CY4 Gate, Laran, Larimart e Nurjanatech, le quali hanno presentato progetti legati al Piano di ricerca nazionale militare (Pnrm). (segue) (Com)