Difesa: Segredifesa alle Giornate europee dell’innovazione Edid23 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata colta l'occasione per entrare in contatto con gli attori globali del comparto militare e civile, al fine di concludere possibili interazioni volte a facilitare l'acquisizione di nuove opportunità di sviluppo tecnologico per l'industria nazionale. Sono stati presentati i seguenti progetti di ricerca a guida italiana: alba (advance light ballistic protections), studio e sviluppo di soluzioni di protezione balistica di livello k6 (stanag 4569) da applicare a veicoli corazzati medi e leggeri; ring (3d radar imaging for non-cooperative targetrecognition), sviluppo di tecnologie di imaging e riconoscimento basato su tecniche di ricostruzione di immagini radar isar 3de di classificazione bersagli; cerere (cyber electromagnetic resilience evaluation on replicated environment), sviluppo di un ambiente di test automatizzato per la valutazione della resilienza dei sistemi ad attacchi di tipo cyber electromagnetic activities (cema); cugs (combatunmanned ground system), sviluppo di moduli funzionali per sistemi terrestri unmanned altamente autonomi; samas 2 (struttural health and ballistic impact monitoring and prognosis on a mimilitary helicopter), sviluppo di un sistema di monitoraggio e prognostica (helt &usage monitoring System – hums) per elicotteri, in grado di rilevare e quantificare i danni strutturali, da corrosione e balistici. Lo stand nazionale ha visto una nutrita partecipazione di molti visitatori, tra cui Jiri Sedivy, amministratore delegato dell'Agenzia europea per la difesa. (Com)