Milano: Carabinieri arrestano tre uomini per rapina in zona Navigli

- Questa notte a Milano, in zona Navigli, i Carabinieri hanno arrestato per rapina due cittadini marocchini di 18 e 28 anni ed un egiziano di 23 anni, in Italia senza fissa dimora con precedenti di polizia. Alle ore 01:30, in Porta Ticinese, i Carabinieri della Compagnia Duomo hanno notato i tre giovani avvicinarsi ad un gruppo di ragazzi e, dopo aver afferrato alle spalle di uno di loro, italiano 23enne, gli hanno strappato la collana e sfilato dalla fronte gli occhiali da sole del valore di 450 euro. I tre hanno poi tentato la fuga, inseguiti a piedi dai militari. Uno, il 28enne, è stato trovato in via Vetere nascosto sotto un'autovettura in sosta con ancora addosso gli occhiali rubati. Gli altri due sono stati bloccati all’interno del Parco delle Basiliche mentre tentavano di nascondersi tra la vegetazione. La refurtiva è stata restituita alla vittima mentre gli arrestati sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (Com)