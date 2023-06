Forza Italia: Berlusconi, mai avuto paura e mai smesso di lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- In una lunga intervista a “Il Giornale’ il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parla del recente ricovero all’Ospedale San Raffaele chiarendo di non aver avuto “paura” perché “nessuna sfida mi ha mai fatto paura. Ho sofferto molto, questo sì, ma ho sempre avuto fiducia nell'aiuto di Dio, nelle capacità del personale medico e sanitario che mi ha assistito ed anche nella tenuta del mio corpo”. Lo stesso Berlusconi ha poi chiarito di seguire “le indicazioni dei miei medici, che talora sono anche fin troppo prudenti. Ma non ho mai smesso di lavorare, neppure dalla terapia intensiva, in costante contatto con i miei collaboratori, i dirigenti e parlamentari di Forza Italia. C'erano da preparare le elezioni amministrative, e devo dire - alla luce dei risultati - che sono molto soddisfatto del lavoro svolto”; ha aggiunto. (Rin)