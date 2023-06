Governo: Berlusconi, nostro appoggio leale e con spirito costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo attivamente impegnati ad appoggiare e a sostenere con lealtà e spirito costruttivo l'esecutivo per realizzare gli impegni” presi in campagna elettorale. E’ quanto afferma il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un’intervista concessa a “Il Giornale”. Lo stesso Berlusconi ha chiarito che “il percorso è quello giusto, sul piano della riduzione della pressione fiscale (penso alla consistente riduzione del cuneo), dell'aumento delle pensioni più basse, della riforma della giustizia, delle infrastrutture, ad iniziare dalle grandi opere come il Ponte sullo Stretto. Tutte cose che in campagna elettorale avevo indicato come indispensabili e che ora il governo Meloni sta realizzando. Naturalmente ci vorrà tutta la legislatura”, ha poi concluso. (Rin)