Ucraina: Berlusconi, mai in contraddizione con impegni Nato e Ue

21 luglio 2021

- “Noi, lo ribadisco per l'ennesima volta, siamo parte integrante dell'Occidente, dell'Europa e della Nato e né da Forza Italia né dal governo italiano verranno mai indicazioni in contraddizione con questi impegni” anche rispetto a quanto sta avvenendo in Ucraina. Lo ha voluto chiarire il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un’intervista concessa a “Il Giornale”. “Tuttavia - ha aggiunto - porsi il problema di una soluzione, che ovviamente garantisca i diritti del popolo ucraino, è un atto di responsabilità”. Allo stesso modo “ogni essere umano, ogni persona ragionevole, non può non essere angosciato dagli orrori che vediamo da oltre un anno in Ucraina e dall'assenza di prospettive per una soluzione pacifica per un conflitto pericoloso non solo per i Paesi interessati, ma per il mondo intero”. (Rin)