Roma: muore per abuso di droga, salma operaio 61enne rinvenuta a Centocelle

- Giallo nel quartiere Centocelle di Roma. Un uomo di 61 anni, dipendente di una società appaltatrice di raccolta dei rifiuti, è stato trovato morto nell'abitacolo di un autocompattatore. Il fatto è avvenuto in via Marco Stazio Prisco altezza civico 2. A dare l'allarme, intorno alle ore 17 di ieri, alcuni cittadini, che hanno segnalato la presenza di una persona priva di sensi all'interno dell'abitacolo del mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Alessandrino e hanno accertato che sul sedile era riverso il cadavere di 61 anni, romano, dipendente di una società appaltatrice di raccolta dei rifiuti. Accanto al cadavere è stata trovata una siringa. L'ispezione sul cadavere e i rilievi della settima sezione del nucleo investigativo di via In Selci non ha evidenziato la presenza di traumi o altre lesioni. Le indagini sono a cura della stazione Alessandrino e del nucleo operativo della compagnia di Roma Casilina. Nel frattempo, la salma è stata trasportata al Policlinico di Tor Vergata per l'esame autoptico. (Rer)