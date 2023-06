Forza Italia: Berlusconi, continuiamo a rinnovarci ma non servono rottamazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Continuiamo a rinnovarci, lo abbiamo sempre fatto pur senza rottamazioni di cui non abbiamo bisogno e che non sono nel nostro stile”. Questo uno dei passaggi dell’intervista del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a “Il Giornale. Parlando del futuro del partito, Berlusconi ha sottolineato che non esiste “una scadenza in questo processo di cambiamento perché, lo ripeto, per noi il rinnovamento è continuo, ma contiamo di arrivare alle elezioni europee con una squadra forte e con liste molto competitive. Me ne sono occupato anche dal San Raffaele - ha aggiunto - e continuo ad occuparmene ogni giorno. Perché credo in questo Paese, credo nella libertà, e credo che un'Italia libera abbia sempre più bisogno di noi”. (Rin)