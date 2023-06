Serbia: media, 55 mila cittadini alla protesta davanti al Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 55 mila persone erano radunate davanti al Parlamento a Belgrado in occasione della protesta antigovernativa organizzata ieri sera. E’ la stima del giornalista Aleksandar Gubas per l’emittente televisiva “N1”. Secondo l’interlocutore dell’emittente, alla marcia lungo le strade della città avrebbero partecipato circa 45 mila persone. La tv di opposizione ha rilanciato anche un articolo del quotidiano statunitense “New York Times” secondo cui quella di ieri è stata “la manifestazione più grande” tenuta in Serbia dopo quella del 5 ottobre 2000 contro Slobodan Milosevic. "Dei sette maggiori raduni dopo il 1990, quattro si sono svolti negli ultimi 15 giorni. La quinta protesta contro la violenza (nelle scuole) è il secondo raduno più grande dopo il 5 ottobre (2000), e al primo posto c'è la protesta che si è svolta con lo stesso obiettivo il 19 maggio (di quest'anno), a cui hanno partecipato circa 60mila cittadini", ha osservato Gubas. Le proteste sono iniziate dopo le stragi avvenute nella scuola primaria di Belgrado e nei dintorni di Mladenovac, a inizio maggio. Fino ad ora sono state organizzate 5 manifestazioni, tutte denominate “Serbia contro la violenza”.(Seb)