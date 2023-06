Sanità: Castellone (M5s), è vera emergenza per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tenuta della sanità pubblica "è la vera emergenza di questo Paese. Il personale sanitario è allo stremo e i cittadini si trovano spesso a dover affrontare lunghissime attese per visite ed esami con il rischio di scoprire una malattia quando è ormai troppo tardi per curarla. Tutto questo è inaccettabile". E' quanto scrive in un messaggio su Facebook la vicepresidente del Senato ed esponente del Movimento 5 stelle, Maria Domenica Castellone, che aggiunge: "Il 17 giugno scendiamo in piazza a Roma per dire a gran voce: 'basta vite precarie'".(Rin)