Israele-Egitto: Netanyahu, attesa dal Cairo indagine esaustiva e approfondita

- Israele ha detto all'Egitto che si aspetta un'indagine "esaustiva e approfondita" sull'uccisione di tre miltari da parte di un agente di polizia egiziano che ha attraversato il confine. Lo ha detto oggi il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, durante la riunione settimanale del governo. "L'incidente al confine è stato grave e fuori dal comune e sarà indagato fino alla fine", ha affermato. Netanyahu ha aggiunto: "Israele ha inviato un messaggio chiaro al governo egiziano: ci aspettiamo che l'indagine congiunta sia esaustiva e approfondita". "Questo fa parte dell'importante cooperazione di sicurezza tra di noi, che esiste da anni a beneficio di entrambi i Paesi", ha aggiunto. Inoltre, ha annunciato che saranno aggiornati “le regole, i metodi operativi e anche i mezzi per ridurre al minimo il contrabbando e garantire che tragici attacchi come questo non si ripetano”. Il 3 giugno, un agente della polizia egiziana ha varcato il confine uccidendo tre militari israeliani: Ori Yitzhak Iluz, Ohad Dahan e Lia Ben Nun. (Res)