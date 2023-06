Vaticano: Papa, Dio è amore e va ricordato con segno della croce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dio è "comunione d'amore". Lo ha detto Papa Francesco prima della recita dell'Angelus a Piazza San Pietro, commentando il Vangelo di oggi. Il Pontefice ha spiegato: "E sapete come possiamo fare a ricordarlo? Con il gesto più semplice, che abbiamo imparato da bambini: il segno della croce. Tracciando la croce sul nostro corpo ci ricordiamo quanto Dio ci ha amato, fino a dare la vita per noi; e ripetiamo a noi stessi che il suo amore ci avvolge completamente, dall'alto in basso, da sinistra a destra, come un abbraccio che non ci abbandona mai". Il Santo Padre ha invitato a pensare a Dio "attraverso l'immagine di una famiglia riunita a tavola, dove si condivide la vita. Del resto, quella della mensa, che allo stesso tempo è un altare, è un simbolo con cui certe icone raffigurano la Trinità. È un'immagine che ci parla di un Dio comunione", ha concluso Bergoglio. (Civ)