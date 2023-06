Migranti: presidente Ong Sea-Eye, mi aspetto aiuto da Berlino contro decisione dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Ong tedesca Sea-Eye, Gorden Isler, ha detto di “aspettarsi una posizione contro l’Italia” dal governo federale tedesco dopo il fermo amministrativo di due navi dell’organizzazione da parte delle autorità italiane. "Mi aspetto che il ministero degli Esteri federale e il governo federale decidano di prendere una posizione contro l'Italia e ci sostengano", ha detto Isler intervistato dal quotidiano "Neue Osnabruecker Zeitung". Secondo Isler la legislazione italiana viola il diritto internazionale "poiché abbiamo l'obbligo di salvare le persone in difficoltà". Nelle scorse ore il sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno, Nicola Molteni, ha confermato il fermo amministrativo per due navi delle Ong, la “Mare Go” e la “Sea Eye 4”, per avere entrambe violato le indicazioni del governo italiano. “Applicato il decreto Ong con il blocco delle navi. E alla prossima violazione scatta il sequestro. Il governo non delega a imbarcazioni private che battono bandiera straniera, finanziati da Stati esteri, il controllo delle frontiere e il soccorso", ha scritto Molteni su Instagram.(Geb)