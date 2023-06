Usa-Cina: ministro Difesa Li su Taiwan invita gli altri Paesi a "farsi gli affari loro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa cinese, Li Shangfu, ha avvertito le navi militari e gli aerei da guerra di Paesi "stranieri" di stare fuori dallo stretto di Taiwan, invitandoli a "farsi gli affari loro". "Come recita il testo di una famosa canzone cinese quando gli amici ci visitano, li accogliamo con del buon vino, ma quando arrivano sciacalli o lupi, li affrontiamo con i fucili", ha detto il ministro Li, sotto sanzioni statunitensi dal 2018 per l'acquisto di aerei da combattimento e attrezzature dal principale esportatore di armi della Russia, Rosoboronexport. Il ministro cinese ha parlato oggi al Dialogo Shangri-La, la conferenza sulla sicurezza dell’Asia organizzata dall’Istituto internazionale per gli studi strategici (Iiss) in chiusura oggi a Singapore. Nell’area dell’Asia-Pacifico sta risorgendo “una mentalità da guerra fredda che aumenta notevolmente i rischi della sicurezza”, ha detto il generale dell'Esercito popolare di liberazione, per il quale "il rispetto reciproco dovrebbe prevalere sul bullismo e sull'egemonia", e che detto senza mezzi termini che la Cina non tollererà i tentativi delle forze indipendentiste di Taiwan o di forze esterne di separare Taiwan dalla Cina. Sulle critiche espresse ieri dall'omologo statunitense Lloyd Austin, che si è detto preoccupato per la scarsa volontà di Pechino ad un dialogo costruttivo nei settori della difesa e della sicurezza, Li ha risposto che "la Cina e gli Stati Uniti hanno sistemi diversi e sono diversi in molti altri modi", ma che questo "non dovrebbe impedire alle due parti di cercare un terreno comune e interessi comuni per accrescere i legami bilaterali e approfondire la cooperazione". "È innegabile che un grave conflitto o confronto tra Cina e Stati Uniti sarebbe un disastro insopportabile per il mondo”, ha aggiunto. (segue) (Fim)