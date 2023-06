2 giugno: Coldiretti, 15 milioni italiani al rientro dal ponte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non a caso l’alimentazione, anche a causa del tempo incerto, si è classificata come la principale voce di spesa degli italiani in viaggio, per un importo stimato in oltre 2 miliardi di euro per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi. Ma anche per cibo di strada o per acquistare souvenir enogastronomici in mercati, feste e sagre di Paese che si moltiplicano con l’avvicinarsi della stagione estiva. L’enogastronomia – sottolinea la Coldiretti – è diventata un elemento qualificante della vacanza lungo la penisola che può contare sull’agricoltura più green d’Europa: 5.450 specialità ottenute secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni; 320 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg; la leadership nel biologico, con circa 86 mila aziende agricole biologiche. Ci sono poi 25 mila agriturismi che conservano da generazioni i segreti della cucina contadina, e 10 mila agricoltori in vendita diretta con Campagna amica. (Com)